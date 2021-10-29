«سُترة وبالوعي نتغير».. أبرز أنشطة «التضامن الاجتماعي» في أسبوع

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 23 وحتى 29 أكتوبر، عددًا من الأنشطة والأحداث.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:



الأحد ٢٤ أكتوبر



وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بدولة الأردن.



مفاوضات بين وزارتي التضامن الاجتماعي بمصر والتنمية الاجتماعية بالأردن لتطوير التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية ورعاية الأحداث، والتمكين الاقتصادي للفقراء.



والتنسيق مع الجانب الجزائري لعقد زيارة لجمهورية مصر العربية في نوفمبر لبحث التجارب الناجحة في مواجهة الأزمات والطوارئ وبرامج تمكين المرأة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.



التضامن الاجتماعي تكثف استعداداتها في مؤسسات أطفال وكبار بلا مأوى استعدادا لاستقبال حالات إضافية مع قدوم فصل الشتاء.



الاثنين 25 أكتوبر



الهلال الأحمر المصري يتعاون مع السفارة السويسرية بهدف الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين في القاهرة.



وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بالمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمتطوعين لمناقشة الخطة الوطنية للتطوع تمهيداً لإطلاقها في مطلع عام 2022.



صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينتشر في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا من خلال عروض مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" لتنمية مهارات الأطفال وتوعيتهم بأضرار التدخين.



والكشف على 900 سائق حافلات مدرسية خلال أول أسبوعين من العام الدراسي وإجراءات رادعة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.



الثلاثاء 26 أكتوبر



التضامن الاجتماعي ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي توقعات لسوء الأحوال الجوية وتخصيص ٣٠ مليون جنيه لحساب الإغاثة بالمحافظات.



التضامن الاجتماعي تستعرض نظام "المتابعة المرقمنة لبرامج الحماية الاجتماعية" وتشارك تجربتها مع الدول العربية لإنهاء المنظومة استعدادا لإطلاقها في يناير 2022.



بنك ناصر الاجتماعي يُطلق حملة تطعيم جميع العاملين ضد فيروس كوفيد-19 انطلاقاً من حرصه الدائم على حماية العاملين به.



الأربعاء 27 أكتوبر



وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع بفريق بنك الطعام المصري لبحث سبل التعاون لتغذية أطفال حضانات المناطق المطورة والقرى الأكثر فقراً، وإمكانية التعاون في مشروعات الإنتاج الزراعي.



وتلتقي بممثلي الهيئة الدولية لقرى الأطفال لبحث مشكلات تسكين وتشغيل شباب الأيتام بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية مؤسسة بهية بمناسبة حصولها على الجائزة الدولية لاعتماد الجودة للمنشآت الصحية وتثمن جهودهم المبذولة في علاج سرطان الثدي.



الخميس 28 أكتوبر



وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وتستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع الداخلية في مجالات البحوث الاجتماعية والجنائية والرعاية اللاحقة.



وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بالمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمنطقة شمال إفريقيا لمناقشة محاور الاتفاقية التي توقيعها بإجمالي 8 ملايين دولار.



وتساهم في توقيع برتوكول المرحلة السادسة لمشروع "سُترة" بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية الذي يستهدف توفير سكن لائق لإجمالي ١٠ آلاف أسرة في صعيد مصر.



حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" تصل لإجمالي 21 ألف أسرة وتتوسع لتنتقل إلى مركز شباب ديروط بمحافظة أسيوط بعد نجاحها في محافظتي بني سويف والمنيا.