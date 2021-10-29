الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

قريبا.. قصص يابانية بعنوان «كوسان» لـ ناتسومي سوسيكي

جريدة الدستور

تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع، وبالشراكة مع دار ضمة الجزائرية، مجموعة قصصية يابانية بعنوان "كوسان"، تأليف ناتسومي سوسيكي وترجمة منال بوسوبال ومراجعة صلاح الدين جعلاب.الغلاف رؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.

يقدّم لنا ناتسومي سوسيكي، رائد الكتابة اليابانية الحديثة من خلال رواية "كوسان" مجموعة من التأملات في الحرب الروسية اليابانية وذكريات الفقد خلالها في نصفها الأول، وقصّةُ الحب والوفاء التي قُطعت رأسها بسبب الحرب في نصفها الثاني يرويها لنا ناتسومي سوسيكي بأسلوب ايقاعيّ، شاعريّ وروح عذبة كعادته، لا يمكن القول عن هذه الرّواية الا انها، رواية مناهضة الحرب، رواية الأناقة والجمال الصامته.

ناتسومي سوسيكي ناتسومي هو اسم العائلة (9 فبراير 1867 - 9 ديسمبر 1916) هو اسم الكتابة للمؤلف ناتسومي كينونوسوكي ويعتبر أشهر كاتب روايات يابانية في فترة ميجي (1868 - 1912)، من أشهر أعماله كوكورو بوتشان أنا قط وروايته الغير مكتملة الضوء والظلام كان أيضا باحثا في الأدب البريطاني، ومؤلف شعر هايكو، شعر صيني، وقصص خيالية، واستخدمت صورة سوساكي على ورقة 1000 ين ياباني في الفترة بين عامي 1984 و 2007.

جدير بالإشارة إلى أن الكاتبة منال بوسوبال ككاتبة ومترجمة  قدمت العديد من الأعمال الإبداعية  منها كتاب "غاردينيا "والصارد عن دار ضمة للنشر والتوزيع،  صدرت دار حيث يحتوي العمل على 43 رسالة ترسم من خلالها الكاتبة لوحات فنية لكل أنثى.،وترجمت رواية "الطاعون القرمزي" للروائي جاك لندن، والصادرة عن دار خطوط وظلال، وتروي وتتحدث الرواية عن انتشار وباء طاعون الموت في مدينة، فتنتشر الفوضى وأعمال التخريب التي يقوم بها الرعاع بتدمير المدينة نهائيًّا، ويبدأ «سميث» بطل الرواية رحلة طويلة بحثًا عن ملجأ في وسط كل هذا الدماء.

كوسان ناتسومي سوسيكي منال بوسوبال دار خطوط وظلال دار ضمة الجزائرية مجموعة قصصية يابانية

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