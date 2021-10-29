الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة بائع مقتولًا داخل شقته فى المرج

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة بائع مقتول داخل شقته بمنطقة المرج، ونقلت الجثة إلى المشرحة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدي الشقق بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة شاب مقتول داخل الشقة محل سكنه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

الأجهزة الأمنية القاهرة جهوده ملابسات العثور جثة بائع شقته المرج

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عدو الفساد

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