الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مشاجرة تنتهي بمقتل شاب في أبو النمرس.. والنيابة تُحقق

مشاجرة
مشاجرة

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة مع متهم بقتل شاب طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة منيل شيحة في أبو النمرس بالجيزة، 

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل في العقد الثالث من عمره بقرية منيل شيحة بدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة "رمضان إ ا" في العقد الثالث من عمره، به آثار طعنة نافذة بالصدر وإصابات بالقدم والجسد. 

وبالتحرى  تبين نشوب مشاجرة المجني عليه وأحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما، تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض، مسددا له طعنة أردته قتيلا غارقًا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة المجني عليه وأحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض مسددا له طعنة أردته قتيلا غارقًا في دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة تحقيقات متهم قتل شاب مشاجرة خلافات سابقة أبو النمرس

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عدو الفساد

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