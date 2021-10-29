ابتداءً من الغد.. 5 إجراءات تطبقها الجامعات على الطلاب

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وظهور سلالات متطورة من الفيروس، تحرص الدولة المصرية على اتخاذ عدة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، في محاولة للسيطرة على أعداد الإصابات بدلا من ازديادها بشكل ملحوظ ومقلق للجميع، في ظل اتخاذ دول العالم كافة عدة إجراءات، وأبرزها تلقيح المواطنين، خاصة ممن يتعاملون في أماكن مزدحمة دائمًا.

وتعد الجامعات من أكثر الأماكن التي يحدث فيها احتكاك بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكلٍ متواصل، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة داخل الجامعة الواحدة- سواء خاصة أو حكومية- لذا فإن الدولة حرصت على تنفيذ عدة إجراءات وقائية مشددة، والتي تبدأ من غد السبت في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، للحفاظ على الطلاب والأساتذة من انتشار الفيروس، مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء.

وبدءًا من اليوم هناك إجراءات مشددة للسيطرة على إصابات كورونا:

"منع دخول غير الملقحين"

قررت عدة كليات على مستوى محافظات مصر منع دخول أي شخص غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا، حيث اتخذ عدد من الكليات بجامعة القاهرة قرارا بالبدء في منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مباني الكليات المختلفة، بدءاً من غد 30 أكتوبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، مناشدة جميع الطلاب ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح في أقرب وقت للوقاية من المرض وتجنباً للوقوع تحت العقوبات التي سيتم تنفيذها على غير المطعمين.

"تقديم شهادة PCR"

وعلى من لم يتلقَ اللقاح تقديم شهادة pcr كل أسبوع أو ما يثبت موانع عدم الحصول على لقاح كورونا، كي يسمح له بدخول الكليات.

"التشديد على ارتداء الكمامة"

تبدأ الجامعات من الغد التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة من أول الدخول لبوابات الجامعة وحتى الخروج منها، في محاولة لعودة الكمامات كجزء أساسي للدخول إلى الكليات، للتحكم في انتشار الفيروس.

"منح التطعيمات على مداخل الجامعات"

ضمن إجراءات الصحة لزيادة الملقحين، قررت تخصيص نقاط وفرق طبية لمنح التطعيمات لفيروس كورونا على مدخل البوابات الرئيسية لمنحها للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.

"قياس الحرارة"

قررت الجامعات تخصيص فرق طبية للكشف على الطلاب قبل الدخول للجامعة للتأكد من سلامتهم الصحية، ومن أبرز هذه الإجراءات قياس درجة الحرارة للطالب الذي يدخل الجامعة.