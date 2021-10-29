«صحة سوهاج» تنظم قافلة طبية على مدار يومين بـ«الرياينة»

تنظم مديرية الصحة بسوهاج، قافلة طبية علاجية مجانية، لمدة يومين، غدًا السبت وبعد غد الأحد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الرياينة الحاجر التابعة لمركز ساقلتة.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقدم خدماتها الطبية العلاجية مجانًا للمرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة.

ولفتت إلى أن القافلة تضم تخصصات "الباطنة- الأطفال- الأسنان- العظام- أمراض النساء- الجراحة العامة- جلدية- تنظيم الأسرة- معمل تحاليل طبية"، مشيرة إلى أن القافلة تأتي في إطار خطة القوافل العلاجيه لوزارة الصحة والسكان والوصول للأهالي في كل القرى بالمحافظة.

ونوهت بأنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن القوافل تقوم بتقديم توعية صحية وتثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فترة القافلة.