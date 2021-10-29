تتصدرها الموالح.. صادرات مصر الزراعية تصل إلى 5 ملايين طن لأول مرة فى 2020

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، فلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و867 ألفا و14 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 576 ألفا و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 239 ألفا و649 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و29 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 80 ألفا و441 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 62 ألفا و360 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 29 ألفا و726 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و876 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألفا و397 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 11 ألفا و478 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و448 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7001 طن.



وفي سياق متصل، أكد العطار أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة قام وفد من الحجر الزراعي بزيارة إلى دولة لاتفيا؛ لبحث التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية وفتح منشأ جديد لاستيراد القمح لزيادة المناشئ ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

واستعرض الوفد المصري، أيضا، اشتراطات الصحة النباتية المصرية ونظام الحجر الزراعي المصري، مع عرض النجاح المشهود له فيما يخص فتح الأسواق أمام صادرات مصر الزراعية، ومع عرض الميزان التجاري بين الجانبين، وتم مناقشة تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى لاتفيا ودول البلقان.