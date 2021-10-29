الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أشهرهم برج الدلو.. أبراج تقع في الحب من النظرة الأولى

جريدة الدستور

لا يعترف البعض بالحب من النظرة الأولى، ولكن البعض الآخر يؤمنون به ويتميز الحب من أول نظرة بحدوث انجذاب كبير من الطرفين، ويجعلهم يفقدون عقولهم ومنطقهم في وقت قصير. 

 ولكن وفقا  لبعض العلماء الذين درسوا العقل البشري، فإن الحب من أول نظرة من الممكن أن يحدث في الواقع، وفي التقرير التالي نرصد الأبراج  التي تؤمن بفكرة الحب من النظرة الأولى، وفقا لموقع "Pinkvilla".

- برج الدلو


يختلف برج الدلو عن الأبراج الأخرى، فهم يحتاجون إلى تعامل خاص على الرغم مما يعرف عن هذا البرج من كونه بارد عاطفيا إلا أن هذا في البداية فقط، وبعد أن تنخرط في الحب معه ستجد أن الأمور بسيطة، وعند التعرف شخصية برج الدلو ستكتشف الكثير من الأسرار خلف وجهه المضحك والمبهج الذي ينشرها في اي مكان يتواجد فيه. 

 ويتميز مواليد برج الدلو بالرومانسية، كما أن حبهم يكون صادقا، الحب بالنسبة لهم هي عيون الشخص وهي التي تتحدث، يقعون في الحب من النظرة الأولى، يحبون بعمق شديد إذا قام برج الدلو باختيارك شريكا له، فتذكر أنه سيكون لبقية حياتك.

- برج الأسد 

علي الرغم من قوة شخصيته، إلا أنه رومانسي جدا، إذا وقع في الحب يكون عاشقا، وايضا يمتلك جاذبية وسحرا كبيرا تجاه الطرف الآخر، ويعرفون من هو الشريك المثالي بالنسبة لهم  من النظرة الأولى. 

كما يجيد الحكم علي الأشخاص، وأكثر القرارات والتفكير تكون صحيحة بالنسبة لهم، ولا يرجع في أفكاره أو اختيار.

- برج الميزان

يقع  هذا البرج في الحب من النظرة الأولى، ويعرف برومانسيته، كما أنه دائم البحث عن العشق ونظرا لطبيعة الميزان التي تبحث عن التوازن، فهم دوما يختارون بشكل صحيح، كما أنه يتميز بالهدوء والسيطرة علي مشاعره ونفسه.

برج الدلو برج الميزان برج الأسد الحب من النظرة الاولي أبراج محبه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تتصدرها الموالح.. صادرات مصر الزراعية تصل إلى 5 ملايين طن لأول مرة فى 2020

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

وزارة الإنتاج الحربى تطلق برومو فيلم «خطوات المستقبل»

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية