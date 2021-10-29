إقبال كبير على قافلة جامعة الأزهر الطبية بمطروح

شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية إلى قرية النجيلة بمحافظة مرسي مطروح، والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة الأزهر، واللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، إقبالا كبيرا من المواطنين في مختلف قرى محافظة مرسي مطروح.

يأتي ذلك دعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو القرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

صرح بذلك الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، مشيرا إلى أن القافلة تقام في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للمصريين جميعا، والتي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، أن هذه القوافل تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة، وبتوجيهات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

ولفت إلى أن القافلة تضم تخصصات طب وجراحة العيون، والعظام، والباطنة، والأطفال، والقلب، والصدر، والأسنان، والجراحة العامة، والمخ والأعصاب، والجلدية والتناسلية، والأنف والأذن والحنجرة، بجانب ذلك تم إجراء أكثر من 400 عملية جراحية، وعمل أكثر من 300 نظارة طبية، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لمن تم توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأضاف صديق أنه بجانب ذلك تم توزيع أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين في قرى محافظة مرسي مطروح، إضافة لتوزيع 1000 حقيبة على التلاميذ، وإدخال السرور عليهم.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر شاركت الأسبوع الماضي في القافلة الطبية الموسعة التي سيرها مجلس الوزراء إلى قرى محافظة دمياط، إضافة لمشاركة الجامعة في القافلة الطبية الموسعة إلى محافظة الفيوم الأسبوع قبل الماضي، والآن هناك قافلة جامعة الأزهر الطبية إلى محافظة الأزهر تعمل على مدار الساعة لتخفيف الألم ورسم البسمة على وجوه المواطنين في شتى محافظات الجمهورية دعما لتوجهات الجمهورية الجديدة نحو توفير حياة كريمة للمصريين جميعا في مختلف قرى مصر، وفقا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.