موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية من قبل ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك وفقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية وموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

حرصا على سلامة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من تفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، تصدر وزارة المالية الكتاب الدوري ربع سنوي بمواعيد صرف المرتبات وذلك لعدم التكدس والازدحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، لذلك اعتمدت الوزارة جدول الصرف والذي يتم خلال الفترة من ( 22_ 28) من شهر نوفمبر وفقا لإعداد الموظفين داخل الوزارات والمصالح الحكومية ومدى انتشارها في المحافظات، حيث تم توزيع الصرف على 5 أيام لضمان عدم التكدس.

جدول صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر نوفمبر

وأصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر المقبل ضمن الكتاب الدوري الربع سنوي عن شهر ( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) حيث يتم صرف مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر لـ33 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم 22 نوفمبر فيما يتم صرف رواتب موظفي 22 هيئة و وزارة ومصلحة حكومة يوم 23 نوفمبر فيما تم تخصيص يوم 24 نوفمبر لصرف رواتب موظفي 17 هيئة و وزارة فيما يتم تخصيص 25، 26، 27 نوفمبر لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف أو موظفي الهيئات الأخرى.

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موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر

عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك في مصر

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 وعدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك التي تعمل بالقطاع المصرفي من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الملايين من المصريين، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM وبلغ عددها 17 ألف ماكينة صرف على مستوى الجمهورية لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، بحيث يتمكن العملاء من اختيار ماكينة الصرف المناسبة لهم دون الحاجة إلى الوقوف على ماكينات الصرف المزدحمة.