الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإثنين.. صرف معاشات نوفمبر لأكثر من 10 ملايين مستفيد

المعاشات
المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر بعد 4 أيام، بداية من الإثنين المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأكدت الهيئة أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و208 منافذ خلال أكتوبر الجاري، مقارنة بـ19 ألفًا و180 منفذًا فى سبتمبر الماضي.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية التي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية.

أكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الماضي، وستتم رقمنة جيمع الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعًا.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، في تصريحات صحفية، إن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية هي كالآتي:-

-الاستعلام عن الرقم التأميني.

-الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

-الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش وغيره.

-الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

-الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

-الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

-الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

-الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

-الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

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