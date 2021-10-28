الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تعلن ضوابط صرف السماد لمستأجرى أراضيها

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف التنسيق مع وزارة الزراعة، حيث ستوافي هيئة الأوقاف مديريات الزراعة بكشوف محدثة كل موسم «شتوى وصيفي» بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين ومنتفعي أراضي هيئة الأوقاف، المنتظمين في سداد المستحقات، حتى يتسنى لوزارة الزراعة سرعة صرف السماد المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف.

وأكدت هيئة الأوقاف على جميع المناطق بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد، وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى.

وأكدت على جميع المستأجرين والمنتفعين بأي من أراضي الوقف بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021م حتى يتسنى لها تسليم باقي الكشوف لمديريات الزراعة.

وزارة الأوقاف وزارتي الزراعة والأوقاف السماد للمزارعين أراضي هيئة الأوقاف الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية مستوى الجمهورية شتوي وصيفي جميع مناطق هيئة الأوقاف جميع المستأجرين لأراضي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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