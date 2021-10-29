الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

توقيع «السندباء الأعمي» للروائية الكويتية بثينة العيسى في مكتبة تنمية

رواية السِّندباد
رواية السِّندباد الأَعْمى

تحل الروائية الكويتية بثينة العيسى، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في ضيافة مكتبة تنمية بفرع المعادي، لإطلاق وتوقيع النسخة المصرية من رواية "السِّندباد الأَعْمى .. أطلسُ البحرِ والحرب".

وكانت رواية "السِّندباد الأَعْمى .. أطلسُ البحرِ والحرب"، قد صدرت في سبتمبر الماضي، عن دار الرافدين للنشر والتوزيع، بالتعاون مع دار تكوين للنشر بدمشق.

والكاتبة الروائية بثينة العيسى، واحدة من أهم الكاتبات في الوطن العربي، بدأت حياتها الأدبية بالكتابة لدى أهم المواقع والمنتديات الإلكترونية في الوطن العربي، حتى صدرت أول أعمالها الروائية عام 2005 بعنوان "ارتطام لم يسمع له دوي"، لاقت نجاح لافت لدى القراء، يزداد مع كل عمل جديد، ومن أهم أعمالها خرائط التيه، تحت أقدام الأمهات، الحقيقة والكتابة، عروس المطر، كبرت ونسيت أن أنسى.

- نشاطات بثينة العيسى

لم تقتصر مساهمة بثينة العيسي، في مجال الإبداع الأدبي على الكتابة فقط، حيث أسست مشروع مكتبات تكوين، التي أصبحت خلال سنوات قليلة واحدة من أهم دور النشر في الوطن العربي، كما قدمت العديد من ورش العمل في الكتابة الإبداعية، وعضو رابطة الأدباء الكويتية.

وتعد الرواية  هي المرة الثالثة للتعاون بين تنمية، والكاتبة بثينة العيسى، حيث سبق وصدر لها عن تنمية ضمن مشروع الطبعات المصرية المشتركة روايتي: "كل الأشياء.. حارس سطح العالم".

و تزامن صدور الرواية مع صدورها في عدد من الدول العربية حيث صدرت عن منشورات تكوين في الكويت وفي طبعتها المصرية عن مكتبة تنمية، وفي العراق عن دار الرافدين، وفي الجزائر عن دار ضمّة، وفي تونس والمغرب عن دار مسكلياني، وعن دار طباق بفلسطين، حيث يأتي هذا العمل المشترك بين دور النشر في الدول العربية في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال النشر الروائي .

تدور أحداث رواية "السِّندباد الأَعْمى .. أطلسُ البحرِ والحرب"، للكاتبة بثينة العيسي، حول حادثةٍ عرضية واحدة، تشكّل تحولًا جذريًا ونهائيًا لمصائر شخصياتٍ كانت تتّسمُ بالاكتراثِ والحلمِ والتفاعل، فتؤول بعدها إلى مسوخٍ لا تشبه بداياتها أبدًا.

هذه رواية عن الحب والصداقة والخيانة، عن الالتزام السياسي والحرب، عن سقوط الشعارات وعن التناقضات في عالمِ فقد نقاءه إلى الأبد، حيثُ تنتهي تلك العناوين العريضة الى حيوات عبثية في عاديّتها. إنها رواية عن هؤلاء الذين ظنوا بأنهم مختلفون، ومسكونون بالالتزام والعقائدية، فإذا بحادثةٍ واحدة تقلبُ المشهد رأسًا على عقِب

الروائية الكويتية بثينة العيسي رواية السندباد الأعمى مكتبة تنمية فرع المعادي دار الرافدين للنشر والتوزيع دار تكوين للنشر والتوزيع

مواد متعلقة

الليلة.. تغريد فياض في ضيافة اتحاد كتاب مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد