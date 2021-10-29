الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 2124 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 2124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 360 ألفا و 536 حالة.
 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2817
 

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ03ر41 مليون شخص، أو نحو 79.9 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.


وحصل نحو 37.59 مليون شخص، أو 73.2 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية  في وقت سابق اليوم، أن كوريا الجنوبية سلمت الولايات المتحدة المواطن الروسي، فلاديمير دوناييف،  لتورطه المزعوم في هجمات سيبرانية.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته: "مثل مواطن روسي منحدر من مدينة ياكوتسك ومقيم في جنوب شرق آسيا اليوم لأول مرة أمام محكمة فدرالية بعد ترحيله من كوريا الجنوبية إلى أوهايو، حيث وجهت إليه اتهامات بالتورط المزعوم في أنشطة منظمة عابرة للدول مختصة في الجرائم السيبرانية".

وتابعت: "بحسب وثائق المحكمة، كان فلاديمير دوناييف البالغ 38 عاما عضوا في منظمة عابرة للدول مختصة في الجرائم السيبرانية كانت تقوم بزرع فيروس يستهدف العمليات الحاسوبية المصرفية وبرمجية Trickbot المخربة".

ويتهم دوناييف بإنشاء حزمة برمجية الفدية "Trickbot"، والتي أصابت حوالي مليون جهاز حاسوب في العالم.

وأوضح البيان أن دوناييف يواجه أحكاما بالسجن قد يصل مجموعها إلى مدة 60 عاما في حال ثبوت ذنبه.

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