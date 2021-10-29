لماذا يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الإنفلونزا قبل انتهاء 2021؟

مع احتمال تفشي الإنفلونزا بشكل كبير هذا الشتاء، من المهم أكثر من أي وقت مضى التأكد من حصول الأطفال على لقاح الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال كل شخص يزيد عمره عن 6 أشهر بالحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، ويفضل بحلول نهاية هذا الشهر، وفقًا لما ذكره موقع "medicine" الطبي.

ويتوقع الخبراء حدوث انتعاش في عدد حالات الإنفلونزا ومدى شدتها في العام القادم، حيث أكد الخبراء، أن الأنفلونزا كانت قليل العام الماضي، بسبب التدابير الصحة العامة التي تم اتخاذها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا ساهم في تقليل نسب الإصابة بالأنفلونزا

وأشار الباحثون إلى أن هناك بالفعل بعض الأدلة على أن الأطفال قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أكثر من المعتاد حيث تم تخفيف تدابير الصحة العامة التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا.

كما يقول فلور مونوز، الأستاذ المساعد في طب الأطفال في كلية بايلور للطب في هيوستن، أن هناك المزيد من حالات فيروس الجهاز التنفسي الخلوي وغيرها من الفيروسات بين الأطفال هذا الصيف، على الرغم من أن هذه الأمراض لم تكن منتشرة العام الماضي.

وأضاف مونوز، أنه من الواضح أن الأطفال يتعرضون لفيروسات الجهاز التنفسي، بشكل أسرع من الكبار، لذا من المهم إتخاذ التدابير اللأزمة والتي تتمثل في اللقاح الخاص بالأنفلونزا.

المزيد من الناس في خطر

بعد غياب موسم الإنفلونزا في العام الماضي، ليس هناك شك في أن هناك الآن المزيد من الأشخاص المعرضين للإصابة بالأنفلونزا، فوفقًا لما ذكره الأطباء، فلم يصاب الكثير من الناس بالأنفلونزا لمدة عامين تقريبًا، ومع انخفاض عدد التطعيمات، فهذا يعني أنه سيكون هناك مجموعة أكبر من الأشخاص المعرضين للإصابة.

كما أن نقص مناعة القطيع، والذي يأتي عادةً من مجموعة اللقاحات والأشخاص الذين تعرضوا لسلالات ذات صلة من الفيروس ، يعني أن الأطفال على وجه الخصوص قد يكونون أكثر عرضة لخطر العدوى هذا العام.