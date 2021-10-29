الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استئناف الرحلات الجوية الدولية لإعادة فيتناميين بالخارج إلى بلادهم

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية

أعلنت هيئة الطيران المدني الفيتنامية اليوم اعتزامها استئناف الرحلات الجوية الدولية لإعادة فيتناميين بالخارج إلى بلادهم، بالاضافة إلى جذب السياح إلى بعض المقاصد السياحية الفيتنامية.


وأوضحت هيئة الطيران الفيتنامية - في بيان - أنه سيتم السماح لشركات خطوط جوية ووكالات سياحية بتنظيم رحلات، ومن المقرر تنظيم رحلات جوية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأستراليا وأسواق أخرى، وفقا لحالة الطلب.


وأضاف أن الطائرات المشاركة في القيام بمثل هذه الرحلات ستهبط في مطارات فان دون، ودا نانج، وتشام رانه، وفو قوتس، في إطار المرحلة الأولى من استئناف هذه الرحلات.


واشار إلى أنه من المقرر استئناف الرحلات السياحية فى وقت لاحق من العام الحالي، وسيتعين على الزائرين تقديم شهادات تفيد تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد، قبل وصولهم بـ 14 يوما على الأقل أو تعافيهم من الإصابة بكورونا.


ولفت إلى أن سلطات الطيران تعتزم في المرحلة الثانية - خلال يناير القادم - استئناف الرحلات التجارية المنتظمة للركاب الذين تم تطعيمهم تماما ضد كورونا أو تعافيهم من هذا المرض، وأنه سيتم تنظيم رحلات تجارية مع الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأستراليا وأسواق أخرى.

 

و علي صعيد آخر ، ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن البلاد تستهدف تحصين 95% من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بجرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري.

 

وقال نائب وزير الصحة الفيتنامي دو توين - وفقًا لوكالة أنباء فيتنام - إن الوزارة تصمم خارطة طريق لتطبيق خطة لقاح كورونا لتحصين من تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا، ومن المقرر أن تصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا بشأن تنفيذ الخطة خلال يومين.

 

وأضاف أنه يتم دراسة إعداد قائمة بالأطفال من سن 3 إلى 11 عامًا، كما تبحث في الوقت ذاته عن مصادر للقاح، وهي تعكف على جمع أفكار من الخبراء والعلماء حتى يكونوا مستعدين لتقديم إرشادات بشأن التطعيمات على هذه المجموعة.

روسيا فرنسا الصين اليابان المانيا روسي فيتنام سياح ماليزيا جنوب طائرات كوريا الجنوبية على هونج كونج

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

التفاصيل الكاملة لواقعة هتك عرض شاب 17 عاما فى قنا

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة