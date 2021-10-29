أعلنت هيئة الطيران المدني الفيتنامية اليوم اعتزامها استئناف الرحلات الجوية الدولية لإعادة فيتناميين بالخارج إلى بلادهم، بالاضافة إلى جذب السياح إلى بعض المقاصد السياحية الفيتنامية.



وأوضحت هيئة الطيران الفيتنامية - في بيان - أنه سيتم السماح لشركات خطوط جوية ووكالات سياحية بتنظيم رحلات، ومن المقرر تنظيم رحلات جوية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأستراليا وأسواق أخرى، وفقا لحالة الطلب.



وأضاف أن الطائرات المشاركة في القيام بمثل هذه الرحلات ستهبط في مطارات فان دون، ودا نانج، وتشام رانه، وفو قوتس، في إطار المرحلة الأولى من استئناف هذه الرحلات.



واشار إلى أنه من المقرر استئناف الرحلات السياحية فى وقت لاحق من العام الحالي، وسيتعين على الزائرين تقديم شهادات تفيد تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد، قبل وصولهم بـ 14 يوما على الأقل أو تعافيهم من الإصابة بكورونا.



ولفت إلى أن سلطات الطيران تعتزم في المرحلة الثانية - خلال يناير القادم - استئناف الرحلات التجارية المنتظمة للركاب الذين تم تطعيمهم تماما ضد كورونا أو تعافيهم من هذا المرض، وأنه سيتم تنظيم رحلات تجارية مع الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأستراليا وأسواق أخرى.

و علي صعيد آخر ، ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن البلاد تستهدف تحصين 95% من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بجرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري.

وقال نائب وزير الصحة الفيتنامي دو توين - وفقًا لوكالة أنباء فيتنام - إن الوزارة تصمم خارطة طريق لتطبيق خطة لقاح كورونا لتحصين من تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا، ومن المقرر أن تصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا بشأن تنفيذ الخطة خلال يومين.

وأضاف أنه يتم دراسة إعداد قائمة بالأطفال من سن 3 إلى 11 عامًا، كما تبحث في الوقت ذاته عن مصادر للقاح، وهي تعكف على جمع أفكار من الخبراء والعلماء حتى يكونوا مستعدين لتقديم إرشادات بشأن التطعيمات على هذه المجموعة.