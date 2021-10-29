الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الإندونيسى يبدى اهتمامه بالتعلم من التجربة المصرية في إنعاش السياحة

جنوب سيناء
جنوب سيناء

أعرب السفير الدكتور لطفي رؤوف، سفير جمهورية إاندونيسيا، عن إعجابه الشديد بمحافظة جنوب سيناء لما بها من معالم سياحية دينية، مشيرا إلى اهتمامه بالتعلم من التجربة المصرية في إنعاش السياحة ما بعد جائحة كورونا.


وأكد السفير الإندونيسي جهود السفارة في استضافة عدة لقاءات بين وكالات السياحة الإندونيسية ومثيلاتها المصرية في عدة محافظات منها الإسكندرية والأقصر والغردقة، لافتا إلى عمق العلاقات الإندونيسية المصرية.


وقال إن مصر من أولى الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، ويدرس عدد كبير من الطلبة الإندونيسيين بالأزهر الشريف.


جاء ذلك خلال زيارة السفير مدينة سانت كاترين وصعود جبل موسى، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السفير والوفد المرافق بدعوة من خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالإضافة لزيارة مسجد الصحابة و كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، ولقاء المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لبحث توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة شرم الشيخ وبالي، إلى جانب التعاون الثقافي في تبادل الفرق الشعبية الإندونيسية والمصرية عن طريق استضافة الأسبوع الإندونيسي في شرم الشيخ والأسبوع المصري في بالي، في إطار الاحتفال بمرور ٧٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن بلاده ترحب بالسياح الأجانب في الأماكن السياحية التي شهدت تقدمًا في التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الإندونيسي وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" ، أن بلاده ستفتح المناطق الأخرى من البلاد بعد وصول حملة التطعيم إلى 70% من السكان، مشيرًا إلى أن بلاده أعادت فتح منتجع جزيرة بالي للسياحة بعدما تجاوزت نسبة التطعيم فيها الـ80%.

دعوة مصر تعاون الوفد محافظة جنوب سيناء مسجد سفير سياحة الإسكندرية كريم جمهور لقاء زيارة منة استقلال توقيع فعاليات

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عدو الفساد

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