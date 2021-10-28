تطعيم العاملين في «بورسعيد لتداول الحاويات» بلقاح كورونا

كشف شركة بورسعيد لتداول الحاويات عن حملة لتطعيم العاملين لديها بلقاح كورونا.

وأضافت الشركة أنه في إطار المسئولية الاجتماعية ووعيها بأهمية الدور الذي تقوم به تجاه العاملين والمجتمع المدني منذ بداية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد للحد من تداعيات الأزمة.

وأكدت أنه قامت رئاسة الشركة بإصدار توجيهات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والصحية بمحافظة بورسعيد (مديرية الشئون الصحية) لمواجهة الأزمة الطارئة ودعم الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أنه تسعى الشركة للحفاظ على حالة الاستقرار الصحي بمشاركة إيجابية ومساهمة فعالة تجاه العاملين بالشركة، من خلال استقبال عدة حملات متتالية لتطعيم أكبر عدد من العاملين بمواقع العمل بالشركة.