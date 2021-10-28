«البترول»: إلغاء الطوارئ يطمئن المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية

أكد حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن إلغاء حالة الطوارئ سيسهم بصورة إيجابية في تدفق الاستثمارات البترولية الأجنبية والعربية وأيضا المصرية.

إلغاء حالة الطوارئ سيدعم ثقة المستثمرين بمصر

كما أشار «عبد العزيز» إلى أن قطاع البترول سيستفيد من إلغاء حالة الطوارئ على الرغم من أن الفترات السابقة لم يحدث تباطؤ فى جذب الاستثمارات، ولكن إلغاء حالة الطوارئ سيوضح بجلاء أمام جميع المستثمرين أن تواجدها فى مصر أصبح بصورة طبيعية مثل كل دول العالم.

قطاع البترول أكبر المستفيدين من إلغاء حالة الطوارئ

كما أن قطاع البترول أيضاً مستفيد استفادة كبرى نتيجة من إلغاء حالة الطوارئ، لأن الاستثمارات البترولية لها طابع خاص حيث تمتد فترة هذه المشروعات سواء كانت فى صورة اتفاقيات بترولية أو فى صورة اكتشافات أو فى صورة إنتاج فهى تستمر لعدد كبير من السنوات قد يصل لأكثر من 20 عاماً وبالتالي فإن إلغاء حالة الطوارئ يعطي طمأنة أكثر للمستثمر .

مشروعات جديدة يتم تنفيذها حالياً فى أنشطة التكرير والبتروكيماويات

وأوضح المتحدث الرسمس باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك مشروعات جديدة يتم تنفيذها حالياً فى الأنشطة الخاصة بالتكرير والبتروكيماويات وإقامة الخطوط وتنفيذ البنية الأساسية التى تحتاج إلى استثمارات و تمويل دولي بالتعاون مع الشركاء المستثمرين العالميين.

أنشطة التعدين سيكون لها نصيب وافر من إلغاء حالة الطوارئ

كما ستسهم إلغاء حالة الطوارئ فى سرعة تنفيذ العديد من المشروعات نتيجة الثقة من شركات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصري وكذلك أنشطة التعدين ستستفيد من هذا الإلغاء وسيكون لها نصيب وافر من الاستفادة بهذا القرار الدي سيؤدى إلى مزيد من الاستثمارات.