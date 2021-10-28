الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يتابع موقف تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. بدء اجتماع مجلس الوزراء

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس بجاردن سيتي، لمناقشة عددا من الملفات الهامة والقضايا الشائكة.

وعىي رأس الملفات المقرر مناقشتها اليوم، بحث استعدادات الحكومة لافتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى رئاسيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى رأسها المرحلة الأولى من مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وتدشين نحو 8 مدن أخرى جديدة.

ومن المرتقب أيضا مناقشة أوضاع جائحة كورونا ودراسة أعداد المصابين بعدما بعد عودة ارتفاع أعداد الاصابة بالفيروس، واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين على لقاح كورونا والكميات المقرر الحصول عليها قريبا من الخارج وموقف التصنيع المحلي.

كما يتوقع مناقشة المجلس مدي جاهزية الوزارات للانتقال الحكومي للحي المخصص لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءا من الشهر المقبل وما إذا كانت هناك أي معوقات يجب إزالتها واتخاذ اللازم.

وعلى أجندة المجلس اليوم أيضا مناقشة سير عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة حياة كريمة، والتي دشنها الرئيس السيسي قبل أسابيع بشكل رسمي وسط احتفال ضخم باستاد القاهرة.

كما يناقش المجلس اتخاذ عددا من القرارات بالموافقة على طلبات مقدمة من قبل عددا من الوزارات وعدد من المحافظات.

 

الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية مصطفى مدبولى متابعة ستاد القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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