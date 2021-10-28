العراق تسجل 1471 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي الجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2249 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بـ كورونا بلغت 22 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 81803" , وسجل العراق أمس 1412 إصابة بالفيروس.

ويذكر ان ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، إلى 245 مليونا و820 ألف شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و988 ألف حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 222 مليونا و806 آلاف و231 حالة.

وبدأت موسكو، الخميس، تنفيذ سلسلة من القيود الصحية من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويتسارع انتشار كورونا في روسيا بسبب حملة التلقيح التي تسير بوتيرة بطيئة، فيما سجلت البلاد عددا قياسيا جديدا من الإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس.

وبموجب هذه القيود، ستبقى المطاعم وصالونات التجميل ومتاجر الملابس والأثاث والصالات الرياضية ومدارس الرقص وغيرها من الخدمات التي تعتبر "غير أساسية" مغلقة حتى 7 نوفمبر.

وأكد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أنه سيُسمح بفتح الأمكان المخصصة لبيع الأدوية والمواد الغذائية والضروريات الأساسية فقط. والعاصمة الروسية هي المدينة الأكثر تضررا جراء الوباء في البلاد.

كما صدرت أوامر لمعظم الشركات والخدمات العامة بالتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين فترة توقف عن العمل على المستوى الوطني من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2021، على أمل إبطاء حركة الناس وبالتالي تباطؤ تفشي الفيروس.

ومنذ أسابيع، واصلت روسيا تحطيم حصيلاتها القياسية من ناحية الوفيات والإصابات بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، ويعود ذلك إلى نسبة التلقيح المنخفضة وبطء تحرك السلطات.

وما زالت حملة التلقيح بطيئة بسبب عدم ثقة الروس باللقاحات وموقفهم من الانتظار والترقب. ولم يتلق اللقاح بشكل كامل إلا ثلثهم تقريبا، وفقا لموقع "جوجوف" المتخصص، في حين أن البلاد طوّرت أربعة لقاحات.