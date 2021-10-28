الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تسجل 1471 إصابة جديدة بكورونا

العراق
العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي الجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2249 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بـ كورونا بلغت 22 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 81803" , وسجل العراق أمس 1412 إصابة بالفيروس.

ويذكر ان ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، إلى 245 مليونا و820 ألف شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و988 ألف حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 222 مليونا و806 آلاف و231 حالة.

وبدأت موسكو، الخميس، تنفيذ سلسلة من القيود الصحية من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويتسارع انتشار كورونا في روسيا بسبب حملة التلقيح التي تسير بوتيرة بطيئة، فيما سجلت البلاد عددا قياسيا جديدا من الإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس.

وبموجب هذه القيود، ستبقى المطاعم وصالونات التجميل ومتاجر الملابس والأثاث والصالات الرياضية ومدارس الرقص وغيرها من الخدمات التي تعتبر "غير أساسية" مغلقة حتى 7 نوفمبر.

وأكد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أنه سيُسمح بفتح الأمكان المخصصة لبيع الأدوية والمواد الغذائية والضروريات الأساسية فقط. والعاصمة الروسية هي المدينة الأكثر تضررا جراء الوباء في البلاد.

كما صدرت أوامر لمعظم الشركات والخدمات العامة بالتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين فترة توقف عن العمل على المستوى الوطني من 30 أكتوبر حتى 7  نوفمبر 2021، على أمل إبطاء حركة الناس وبالتالي تباطؤ تفشي الفيروس.

ومنذ أسابيع، واصلت روسيا تحطيم حصيلاتها القياسية من ناحية الوفيات والإصابات بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، ويعود ذلك إلى نسبة التلقيح المنخفضة وبطء تحرك السلطات.

وما زالت حملة التلقيح بطيئة بسبب عدم ثقة الروس باللقاحات وموقفهم من الانتظار والترقب. ولم يتلق اللقاح بشكل كامل إلا ثلثهم تقريبا، وفقا لموقع "جوجوف" المتخصص، في حين أن البلاد طوّرت أربعة لقاحات.

وزارة الصحة العراقية كورونا العراق فيروس كورونا محافظات البلاد الفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

المفتى: الجماعات الإرهابية تستغل النصوص الشرعية لزعزعة استقرار المجتمعات

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا