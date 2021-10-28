الرئيس الألماني يناشد بريطانيا قبول مقترحات بروكسل بشأن قواعد بريكست لأيرلندا الشمالية

ناشد الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير بريطانيا قبول مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن قواعد بريكست المتعلقة بأيرلندا الشمالية.

وقال شتاينماير اليوم الخميس بعد لقاء مع أطراف فاعلة في عملية السلام الخاصة بأيرلندا الشمالية، بالقرب من دبلن، إن المفوضية قدمت "مقترحات شاملة واسعة النطاق تمامًا، ولا يسعنى سوى أن آمل في ألا يتم الاقتصار على الاستماع لهذه المقترحات في لندن فقط، ولكن يتم قبولها أيضًا".

وأضاف الرئيس الألماني أنه أمر مثير للقلق أن لا أحد يستبعد حاليًا أن يكون هناك انتكاسات في عملية السلام في أيرلندا الشمالية بسبب "بريكست".

وأكد أنه من المهم ألا تبدأ النقاشات القديمة حول الهوية التي تعود لسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مجددًا.



ويدور الخلاف حول كيفية تنفيذ البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية المتفق عليه في إطار بريكست.



وينص البروتوكول على أن تظل أيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، بهدف تجنب نشوء حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من شأنه، حال حدوثه، أن يتسبب في توترات جديدة في المنطقة التي شهدت حربًا أهلية في الماضي.



ولكن إذا حدث ذلك ستنشأ حدود جمركية مع باقي أنحاء المملكة المتحدة، الأمر الذي سيتسبب في قيود على التجارة الداخلية في بريطانيا.