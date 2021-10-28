محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء أعمال رصف الطرق

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً للإسراع بأعمال إعادة الشئ لأصله ورفع التراكمات ونواتج وتسوية الحفر، ثم تنفيذ أعمال الرصف فور إنهاء أي أعمال بمشروع البنية التحتية والذى يتضمن إحلال كامل لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقى كورنيش النيل والسادات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتنفيذ أكبر مشروع للبنية التحتية منذ عشرات السنوات .

أعلن اللواء أشرف عطية عن قيام مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في أعمال تطوير ورفع طريق الفنادق على مرحلتين بطول 2.5 كم وبتكلفة 5 مليون جنيه بدءاً من مدينة ناصر وحتى حديقة فريال بكورنيش النيل ، وذلك لأهمية هذا الطريق الحيوى والذى يقع فى نطاقه العديد من الفنادق السياحية والمزارات الأثرية والترفيهية حيث سيتم البدء حالياً في المرحلة الأولى بطول 1.5كم ، فيما سيعقبه المرحلة الثانية بطول 1 كم بعد إنهاء أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسى .

وأوضح أنه بالتوازي سيتم البدء في المرحلة الثالثة لرفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل بطول 300 متر بدءاً من أمام الشارع الجديد وحتى أمام شارع عباس فريد والتي شهدت نهو أعمال البنية التحتية فيها ، ليعقبه رصف المرحلة الرابعة بطول 400 متر من أمام شارع عباس فريد وحتى ميدان مجدى يعقوب حيث روعى أن تشمل أعمال الرصف طبقة الأساس والطبقة الرابطة من الأسفلت ، ثم سيتم رصف جميع المراحل بالطبقة السطحية الأخيرة بإجمالى أطوال 1.2 كم وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه ، وهو الذي يتزامن مع أعمال التجميل والتشجير والإعلانات والإضاءة للجزيرة الوسطى.

وكشف محافظ أسوان بأنه بالنسبة لطريق السادات يتم أعمال الرصف ورفع الكفاءة في المرحلة الخامسة بطول 600 متر من الرضوانية وحتى مستشفى سليمان أيضاً بالطبقة الرابطة ، وسيتم عقب ذلك البدء في أعمال الرصف في المرحلة السادسة من مستشفى سليمان حتى ميدان الكرور بإجمالى أطوال 2.5 كم وبتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه .

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال رصف ورفع كفاءة شارع شرق البندر من أمام مستشفى الحميات وحتى النفق مروراً بالمسلة الناقصة والصالحين والطابية والحدادين في الاتجاهين بطول 3 كم بتكلفة 11 مليون جنيه حيث سيتم العمل على مرحلتين منهم الأولى بدءاً من الحميات وحتى الطابية بطول 1 كم ، والثانية من الطابية وحتى النفق بعد إنتهاء مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية للصرف الصحي بطول 2 كم .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية لاستقبال الموسم السياحي وتخفيف معاناة المواطنين ، وخاصة مع عودة الدراسة فى المدارس والجامعة.