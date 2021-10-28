جامعة الجلالة توضح حقيقة غلق كلية الفنون بعد تحصيل مصروفاتها (خاص)

كشف الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، حقيقة ما تم تداوله حول غلق قسم التصميم والفنون بالجامعة بعد تحصيل مصروفات تبلغ 39 ألف جنيهًا من كل طالب.

وقال حيدر في تصريح خاص لـ"الدستور": “لم يتم غلق القسم ولا يوجد شيء بهذا من الأساس، والـ6 طلاب موجودين ولكن تم تحويلهم إلى برنامج أفضل وهو برنامج الجرافيك والعام المقبل سوف يتم تحويلهم إى برنامج أفلام التحريك”.

وأضاف: “الـ 6 طلاب موجودين ولا توجد أي مشكلة”.

وكانت تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: “كارثة بجامعة الجلالة كلية الفنون والتصميم قسم أفلام الحركة تم تحصيل رسوم دراسية ٣٩ ألف جنيه مصري من الطلاب وعددهم 5 طلاب بناء على قبولهم بتنسيق الجامعات واجتياز الاختبارات وبعد بدء الدراسة تم غلق القسم نهائي بحجة عدم اكتمال الطلبة داخل القسم ولم يتم استرداد الأموال للطلبة وأجبروهم على أقسام أخرى أو إعادة العام على أمل عودة القسم مرة أخرى العام المقبل”.

وقال رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعات الأهلية الجديدة تضم جميع البرامج المتميزة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل للطالب بعد التخرج.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم العمل على توفير الإمكانات لكل المعامل العلمية والمناهج وخطط الدراسات الميدانية لجميع البرامج والتخصصات.

وتابع: "جامعة الجلالة بها 14 كلية تستقبل الطلاب يوم الأحد المقبل بـ31 برنامجا، منها كليات القطاع الطبي والهندسي وبرامج الاقتصاد والعلوم السياسية والفنون والتصميم والإنتاج الإعلامي وكلية العلوم".