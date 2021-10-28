الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز «جاماليا» الروسي: التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» يوفر مناعة كاملة ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن رئيس مركز "جاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة، ألكسندر جينتسبيرج، أن تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" بجانب نسخة اللقاح التي تُعطَى عبر الأنف، قد توفر مناعة كاملة ضد الفيروس.

وقال "جينتسبرج"، في تصريحٍ لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "إن التطعيم باللقاح الأنفي "لسبوتنيك V" بعد تلقي الجرعة العادية من اللقاح، قد يوفر مناعة كاملة ضد فيروس كورونا".

وأضاف: "رغم أن هذا الأمر بحاجة للدراسة أثناء إجراء التجارب السريرية، فإننا نعتقد أن الشخص الملقح لن يكون لديه مناعة خلطية فحسب، بل سيكون لديه أيضًا مناعة مخاطية".

وفي أغسطس 2020، سجَّلت وزارة الصحة الروسية، لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "جاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ليصبح أول لقاح مسجَّل مضاد لفيروس "كوفيد-19" في العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أنها تخطط لاستكمال الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة لهذا اللقاح الروسي في الأسابيع القادمة، من أجل اعتماده من قِبَل المنظمة.

مركز جاماليا الروسي كورونا لقاح سبوتنيك V

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وائل لطفي

عدو الفساد

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