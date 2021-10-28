الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنك الاستثمار الأوروبي عن إلغاء الطوارئ في مصر: يعزز ثقة المستثمرين الأجانب

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

قال بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الخميس، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” إلغاء حالة الطوارئ في مصر يؤثر إيجابا على الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم الاثنين إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأكد السيسي أن هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وتابع قائلا: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".

واختتم التدوينة قائلا: "معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر..".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح. ومنذ ذلك الحين، مدد حالة الطوارئ 17 مرة، بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر، وكان آخرها في 12 يوليو الماضي.

بنك الاستثمار الأوروبي مصر إلغاء مد حالة الطوارىء تمديد حالة الطواريء السيسي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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