الشاى الأخضر والقهوة.. كيف تحمى نفسك من خطر الإصابة بالفيروسات الكبدية؟

يُعتبر الإصابة بالفيروسات الكبدية من الأمور المزعجة والمقلقة لدي البعض، حيث إنها تتسبب في تغير تام لنظام حياة الشخص المصاب.

مؤخرًا أعلنت وزارة الصحة خلو مصر من مرض الفيروسات الكبدية، وفقًا للبيانات التي أعلنت من قبل مبادرة "100 صحة" للكشف عن الأمراض والتي أطلقها الرئيس منذ عامين.

ويتسأل البعض كيفية الوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية، ففي السطور التالية قدم الأطباء بموقع "ويب ميد" الطبي، عدد من النصائح التي تساهم التصدي لمثل هذه الأمراض الخطيرة.

نصائح للوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي:

يعتبر نظافة الخضروات والفاكهة، من خلال غسلها بالماء جيدًا، عاملًا في تقليل نسب الإصابة بأمراض الكبد الوبائ، لذا ينصح الأطباء، بضرورة الحرص على نظافة الغذاء، بالإضافة إلى عدم استخدام أدوات الأخرين مثل فرشاة الأسنان والمنشفة.

كما أن الحقن المستخدمة في المستفيات من الأسباب التي تساهم في نشر الإصابة بالفيروسات الكبدية، لذا عليك التأكد من عدم استخدامها قبل ذلك.

أطعمة تساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالفيروسات الكبدية:

يعتبر الخرشوف من الاطعمة التي تساهم في الحماية من خطر الإصابة بالفيروسات الكبدية، حيث أنه يحتوي على مركب السليمارين المدعم للكبد.

كما يساعد الشوفان في تعزيز صحة الكبد، بسبب إحتوائه على الكثير من الألياف، حيث أنه يساعد على التخلص من الوزن الزائد والدهون خاصة بمنطقة البطن، وهي طريقة صحية للوقاية من أمراض الكبد.

ووفقًا لأخر الدراسات الطبية، فالقهوة من المشروبات التي تساعد في التصدي للفيروسات الكبدية، حيث أن شرب كوبين إلى 3 يومياً من القهوة قد يحمي الكبد من التلف، بالإضافة إلي تعزيز كفاءته.

وأوضح الأطباء، أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد بدورها في الحماية من الإصابة بأمراض الإلتهاب الكبد الوبائي بكافة أنواعه، فضلًا عن مساعدته في الوقاية من الإصابة بسرطان الكبد.