الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنثى في جسد رجل.. جميلة عوض تنشر بوستر فيلم «المحكمة»

جميلة عوض
جميلة عوض

نشرت النجمة الشابة جميلة عوض عبر حسابها الرسمي على انستجرام البوستر الرسمي الخاص بشخصيتها (عاليا) في فيلم المحكمة متبوعاً بجملة مثيرة للجدل "خُلِقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها"، لتفتح المجال للكثير من التساؤلات حول طبيعة الموضوع الذي يتناوله الفيلم المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية في مصر والسعودية والوطن العربي. 

تدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، وفقاً لما كتبته جميلة على حاسبها الرسمي على انستجرام، والفيلم من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله، ويشارك جميلة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم غادة عادل، مايان السيد، فتحي عبد الوهاب، محمود عبد المغني و أحمد داش. 

أحدث أعمال جميلة عوض بطولة الفيلم الرومانسي الكوميدي عروستي أمام أحمد حاتم، الذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائية محققاً أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، و يشاركهما بطولته زينب غريب، صابرين، محمد البزاوي، و مروان يونس، و من إخراج محمد بكير و تأليف مصطفى البربري.

مؤخرًا، فازت جميلة بجائزة الدير جيست كـ أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل حرب أهلية الذي شاركت في بطولته أمام النجمة يسرا وحقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان الماضي 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد فوزها بنفس الجائزة عن دورها في فيلم بنات ثانوي الذي عُرض في يناير 2020 وحقق هو الآخر نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، وهو العام الذي فازت فيه أيضاً بجائزة أفضل ممثلة شابة بـ مهرجان نجم العرب بتصويت جمهور الخليج عن دورها في مسلسل لازم أعيش، و الذي أصبح تريند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي و محرك البحث جوجل وقت عرضه. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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