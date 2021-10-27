الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة صدمتها سيارة فى أطفيح

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة بعدما لقيت مصرعها، متأثرة بإصابتها نتيجة دهس سيارة ملاكي لها أثناء عبورها الطريق بأطفيح.

وكشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح، يفيد مصرع طفلة دهستها سيارة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة طفلة في العقد الأول من العمر، مصابة بكسور في أماكن متفرقة ونزيف داخلي، وتم التحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة أثناء عبورها الطريق دهستها سيارة، ولقيت مصرعها في الحال. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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عدو الفساد

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