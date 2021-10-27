الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط فتاة وعاطلين سرقا شابًا بالإكراه فى بولاق الدكرور

ضبط فتاة
ضبط فتاة

تمكنت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط فتاة وعاطلين لاتهامهم باستدراج شابين وسرقتهما بالإكراه في بولاق الدكرور، بعد إيهام الفتاة للمجني عليهما بقضاء سهرة معها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من شابين، أفادا فيه بتعرضهما للسرقة بالإكراه على يد فتاة وعاطلين، وذكرا أن المتهمة استدرجتهما بحجة قضاء سهرة معها، ثم استعانت بالمتهمين، وهددوهما واستولوا على متعلقاتهما.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

سرقة بالاكراه عاطلين بولاق الدكرور النيابة العامة مديرية أمن الجيزة رجال المباحث القبض عليه

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وائل لطفي

عدو الفساد

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