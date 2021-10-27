أعلنت الجزائر، القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلاً عن كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع في عمليات منفصلة عبر أراضيها على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه في مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات مشتركة للجيش الجزائري من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مختلف أراضيها، فيما تم كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي البويرة والمدية (جنوب غربي الجزائر العاصمة).

وأضاف البيان أن وحدات الجيش الجزائري نجحت أيضًا في إحباط كميات من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 600 كجم عبر الحدود، والقبض على 21 تاجر مخدرات وبحوزته نحو 43 ألف قرص مخدر.