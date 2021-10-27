وزيرا خارجية الصين واليونان يناقشان العلاقات الاقتصادية بين البلدين

التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي، مع مسئولين يونانيين، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لأثينا يتوقع أن تركز على تعزيز الاستثمارات الصينية في اليونان.

وبحث وزير الخارجية الصيني مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، آفاق زيادة تطوير الخطط الاقتصادية بين البلدين.. حسبما ذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني،"إن الاجتماع بحث آفاق زيادة تطوير الخطط الاقتصادية والاستثمارية اليونانية الصينية".

والتقى وزير الخارجية الصيني أيضًا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال ديندياس بعد اجتماعه مع وانج يي: "نتطلع إلى مشاريع استثمارية جديدة في أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف ديندياس: "قلنا مرارًا وتكرارًا أن اليونان يمكن أن تكون بوابة من آسيا إلى أوروبا، ومركزًا للطاقة"، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن زيادة العلاقات الثقافية والسياحية.

وخرجت اليونان مؤخرًا من أزمة مالية طاحنة استمرت عقدًا من الزمان قضت على ربع اقتصادها وكانت حريصة على جذب الاستثمارات الدولية.

وقال السفير الصيني الجديد لدى اليونان شياو جون تشنج، الإثنين، إن هناك فرصًا كبيرة وآفاقًا واسعة لتطوير العلاقات الثنائية بين اليونان والصين.

وأضاف السفير الصيني -في تصريح أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية- أنه يعتزم القيام بكل ما في وسعه لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الصين واليونان؛ لإحراز تقدم جديد والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى عالٍ جديد.

وفيما يخص المستوى الحالي للعلاقات بين البلدين، أشار جون تشنج إلى أنه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اليونان في عام 2019، افتتح البلدان حقبة جديدة بتوقيع بيان مشترك حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وأكد جون تشنج أن المستثمرين الدوليين بمن فيهم الصينيون حريصون على الاستثمار في اليونان.