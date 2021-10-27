الداخلية تستعد لاستقبال وفود وبعثات دبلوماسية لتفقد مركز التأهيل بوادي النطرون

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، استعدادتها لاستقبال وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية.

ويعد المركز نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقتها مصر مؤخرًا.

أطلقت الدولة الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان الأولى من نوعها، والتي تعد خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، من حيث تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه، وبالفعل أولت الدولة اهتماما بالغًا لتطوير ملف حقوق الإنسان، وعملت على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وذلك من خلال إطلاق إستراتجية وطنية تهدف في مقدمتها إلى تعزيز حقوق المواطن المصري والارتقاء بوضعه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

وقامت الداخلية بتطوير أماكن الاحتجاز وتحسين الظروف المعيشية للمحبوسين، وتجهيز غرف الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة على مستوي الجمهورية بأجهزة تكييف هواء.

ونظم قطاع مصلحة السجون، العديد من الزيارات لمختلف السجون على مستوى الجمهورية على مدى الأعوام الماضية، ضمت العديد من أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين والشخصيات العامة، وممثلين عن منظمات دولية، لعرض حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على كافة المستويات.

وشهدت الجولات وجود مستشفيات تضم عيادات لكافة التخصصات من خلال أطباء متميزين للكشف عنهم، ووحدات غسيل كلوي، وغرفة درن وغرفة ايدز، وصيدليات لصرف الدواء اللازم للمرضى من النزلاء، إضافة إلى نظافة المستشفيات.

كما شهدت الجولات وجود ملاعب داخل السجون التي يقوم من خلالها النزلاء بممارسة هوايتهم الرياضية، وتفريغ طاقتهم داخل أسوار السجن، كما يتم تنظيم دورات رياضية بين السجناء.