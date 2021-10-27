الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الحداد: ضخ دماء جديدة يضمن تطوير قطاع تجارة المحمول

محمد هداية الحداد
محمد هداية الحداد

أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، أن التشكيل الجديد لشعبة تجار المحمول بفرقة القاهرة التجارية يضم شخصيات قادرة على النهوض بالقطاع ومن بينهم عاهد المنصوري نائب رئيس اللجنه المهنية للاتصالات وتجّار المحمول والذي تولى منصب نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالقاهرة.

وشكلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مجلس ادارة شعبة تجار المحمول من جديدة لفترة 4 سنوات قادمة بعد انتهاء مدته السابقة حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية، وذلك خلال جلسة إجراءات ترأسها احمد الوسيمي نائب  رئيس غرفة القاهرة، وضم تشكيل هيئة المكتب التي جاءت بالتزكية كلاً من محمد طلعت رئيسًا، وليد رمضان وعاهد عبد الفتاح  نائبين، وحسن عفيفي سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وقال نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية إن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشعب المعنية بقطاع تجارة المحمول بمختلف المحافظات يصب في صالح التطوير المستمر ومواكبة التحديات العالمية، مؤكدًا أن ضخ دماء جديدة يضمن بلا شك تحريك المياه الراكدة بالقطاع وحل المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع، متوقعًا حدوث انتعاش ملحوظ خلال المرحلة المقبلة سواء في مستوى المبيعات أو تحسين العلاقة فيما بين التجار والشركات المنتجة وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.

الغرفة التجارية بالجيزة تجار المحمول محمد هداية الحداد المحافظات غرفة القاهرة

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