ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق كشك بمحطة مصر في الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل شب في إحدى أكشاك الباعة بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل باكشاك خشبية بمحطة مصر دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها والتمكن من السيطرة على الحريق قبل امتدادها الى باقى اجزاء الحريق.

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي مما ادي الي اشتعال الكشك الخشبي تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق، وبسؤال شهود العيان أيدوا ما جاء بالفحص، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.