الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري لبحث مطالب المواطنين وحل شكواهم

من جانب مقابله المواطنين
من جانب مقابله المواطنين

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، عددًا من المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، عددًا آخر من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، لتلبية مطالبهم.
واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات صرف معاش تضامن اجتماعي "تكافل وكرامة"، وطلبات توصيل مرافق، والحصول على فرصة عمل، وغيرها من الطلبات الأخرى التي تمس حياة المواطن السوهاجي. 

وأحال المحافظ بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

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