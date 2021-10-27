الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقي: ملاحقة بقايا داعش حتى القضاء عليه في ديالي

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول، ملاحقة بقايا تنظيم (داعش) الإرهابي حتى القضاء عليه في محافظة ديالي، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بملاحقة بقايا التنظيم وتكثيف الجهد الاستخباري.

وقال رسول- في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء- إن تلك التوجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة بقايا داعش وتكثيف الجهد الاستخباري؛ لمنع تكرار أي خرق أمني، مشيرًا إلى أن حادث المقدادية لن يمر دون قصاص.

وأشار إلى أن وفدًا أمنيًا مشتركًا زار موقع الحادث في المقدادية، وعقد اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية؛ لوضع خطط أمنية محكمة وتعزيز الانتشار للقطعات الأمنية وسد الثغرات.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة المشتركة، كانت قد أعلنت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين بهجوم إرهابي في قرية الهواشة التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالي.

بغداد ديالي داعش الجيش العراقى العراق

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