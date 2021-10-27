الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسويق السياحة: الربط بين شرم الشيخ والأقصر سيزيد من الحركة السياحية على الصعيد

محمد عثمان رئيس لجنة
محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن انطلاق أولى الرحلات بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، بعد توقفها على مدار 6 سنوات، يمنح فرصة ذهبية لربط السياحة الشاطئية بنظيرتها الثقافية، ويصنع تجربة فريدة للسائح، لافتا إلى أنه يضخ الدم من جديد في قطاع السياحة، معتبرا أن توقيت استئناف ذلك الخط قبل احتفالية طريق المواكب المعروف إعلاميا بطريق الكباش، والمقرر لها 4 نوفمبر المقبل سوف يكون له أثر إيجابي على حجم الحركة التي سوف تستقبلها السياحة الثقافية ممثلة فى محافظتى الأقصر وأسوان. 

وأشار “عثمان” إلى أنه وصلت أولى الرحلات من شرم الشيخ إلى مطار الأقصر وعلى متنها ١١٠ ركاب من السائحين الأجانب والمصريين وسوف يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة أسبوعيا بسعر تذكرة موحد، ذهاب وعودة شاملة الضرائب يبلغ ١٨٠٠ جنيه، كما أن وزارة الطيران المدني حرصت على توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر ٢١٥٠ إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وطابا و٢٤٥٠ إلى كل من مرسى علم وأسوان.

لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر شرم الشيخ الأقصر ربط السياحة الشاطئية بنظيرتها الثقافية قطاع السياحة طريق الكباش

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