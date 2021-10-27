الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إعلان انفصالهما.. أبرز المعلومات عن خطيب أمينة خليل

أمينة خليل
أمينة خليل

تصدرت الفنانة أمينة خليل محركات البحث على جوجل، وذلك عقب إعلانها انفصالها عن خطيبها، حيث تمت خطبتها فى نوفمبر 2020.

وقالت الفنانة أمينة خليل خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "On"، إن "الزواج قسمة ونصيب، وربنا شايلي حاجة أحسن".

فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عن خطيب أمينة خليل.

- هو رجل الأعمال عمر طه.

- مهندس معماري يكبر أمينة خليل بـ 9 سنوات.

- من مواليد عام 1979، وكان طالبًا مجتهدًا في الدراسة، والتحق بجامعة القاهرة ودرس الهندسة المعمارية وعاشق للصيد.

- أمينة من مواليد شهر أكتوبر لعام 1988،والدها الموسيقار يحيى خليل ،  وأثبتت أمينة نفسها على الساحة الفنية عقب الانتهاء من دراستها بالجامعة الأمريكية.

وكانت قد حلت الفنانة أمينة خليل ضيقة إحدى حلقات برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل فسخ خطوبتها وأسباب ذلك، حيث كشفت خلال اللقاء عن مواصفات فارس أحلامها والتي أهمها أن يكون شخص صديق حقيقي لها قبل أن يكون حبيبها، فهي تؤمن بأن الحب يذهب وتبقى الصداقة.

لميس الحديدى ورد جامعة القاهرة معلومات الجامعة الأمريكية ابرز المعلومات الفنانة أمينة خليل الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة اخيرة

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