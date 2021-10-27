النيابة تُصرح بدفن جثتي شقيقين لقيا مصرعهما في حريق شقة بأوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثي طفلين لقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما في حريق اندلع داخل شقتهما بمنطقة أوسيم.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قد لقي طفلان مصرعهما إثر حريق اندلع في شقة سكنية بمركز أوسيم، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمت عملية الإخماد ونتج عنها احتراق غرفتين و محتوياتها بالكامل، ما أسفر عن مصرع الطفل دياب محمد، 5 سنوات، وشقيقه عبده 3 سنوات، وتم نقلهما إلى المشرحة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.