الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر لموظفى القطاعين العام والخاص

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا لموظفي القطاعين العام والخاص من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة عقب قرار منع دخول الموظفين أماكن أعمالهم إلا عقب الحصول على جرعتي اللقاح، لذلك يستعرض الدستور  من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل ومواعيد المراكز الطبية والفئات التي لهم حق الحصول على اللقاح في منازلهم.

رابط تسجيل لقاح كورونا لموظفي القطاع العام والخاص

يستطيع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الحصول تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.
  • كتابة كافة البيانات المطلوب تسجيلها في الخانات المخصصة لذلك "الاسم رباعيا، الرقم القومي، الجنسية، …".
  • كتابة مكان الحصول على اللقاح لتحديد أقرب مستشفى.
  • تحديد الفئة المستهدفة من التطعيم "كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، أعضاء الفريق الطبي، الراغبين في السفر".
  • تحديد وظيفة الراغب في اللقاح "موظف".
  • تحميل بطاقة الرقم القومي.
  • كتابة رقم تليفون للتواصل.
  • الضغط على زر الحفظ.
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مواعيد استقبال الراغبين في اللقاح داخل المراكز الطبية 

تستقبل المراكز الطبية التي خصصته وزارة الصحة الجمهور للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، حيث ترسل الوزارة رسائل نصية بمواعيد تلقي جرعتي اللقاح عبر الهاتف المحمول ومكان المراكز الطبية المخصص له، وذلك كل أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة ومواعيد الإجازات الرسمية للدولة، وذلك للانتهاء من تطعيم كل المواطنين في أقرب وقت ممكن، حيث أصدرت الدولة قرارا بعدم السماح للموظفين بدخول أماكن أعمالهم إلا عقب الحصول على لقاح كورونا في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل فيما تم تحديد آخر شهر ديسمبر لمنع دخول كل المواطنين للمصالح الحكومية إلا عقب الحصول على جرعتي اللقاح.

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رابط تسجيل بيانات الراغب في لقاح كورونا

الفئات التي تحصل على اللقاح داخل منازلهم 

رابط تسجيل لقاح كورونا لموظفي القطاعين العام والخاص والفئات التي تحصل على اللقاح داخل منازلها وفقًا لقرار وزارة الصحة من أبرز الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث خصصت الوزارة قوافل طبية متحركة لتطعيم مرضى الضمور وشلل الأطفال والشلل الرباعي.

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