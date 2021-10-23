رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. يبحث الكثير من المواطنين المهتمين والموظفين عن الحصول على لقاح كورونا عن الرابط الرسمي للتسجيل للحصول على اللقاح لتقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ترصد "الدستور" رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية وخطوات التسجيل.

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

يتاح لجميع المواطنين إمكانية التسجيل لكي يحصلوا على لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الرسمي لموقع وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي يتاح الوصول إليه عبر الضغط على الرابط الآتي: (من هنا)

الخطوات الكاملة لتسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر

قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بتحديد الخطوات التي يجب على المواطنين أن يتبعوها من أجل التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا بمصر عبر موقع وزارة الصحة، وهي كالآتي:

(١) قم بالدخول على موقع وزارة الصحة الذي يخصص لتسجيل لقاح فيروس كورونا من خلال هذا الرابط: (من هنا)

(٢) قم بالضغط على قائمة «التسجيل لطلب اللقاح».

(٣) قم بتُحديد الفئة التي يتبع إليها من يريد أن يحصل على لقاح فيروس كورونا، من بينهم 4 اختيارات وهم:

- العاملين في القطاع الطبي.

- التطعيم بهدف السفر.

- أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية.

- فئات أخرى.

(٤) قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الموقع ومنها الاسم رباعيًا كاملا، مع الرقم القومي صحيحًا، ورقم الهاتف المحمول الخاص بك، ويجب استكمال كتابة جميع البيانات لكي يتم الانتقال للخطوة القادمة.

(٥) يجب التحقق من الشخصية لمن قام بالتسجيل عبر إرسال 4 أرقام على رقم الهاتف الشخصي له الذي سجل عبره للحصول على لقاح فيروس كورونا.

(٦) قم باستكمال كتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي تحتوي على التاريخ إن وجد، بالاضافة إلى اختيار المكان الذي يريد الحصول عبر على التطعيم، والمحافظة.

(٧) التأكيد على الموافقة على جميع الشروط الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا.

(٨) تقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال رسالة للشخص الذي يريد تلقي لقاح فيروس كورونا، تضم الرسالة مكتوب بها رقم طلب التسجيل.