الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية اللبنانية»: كلام جورج قرداحي حول اليمن لا يعكس موقف الحكومة

جورج قرداحي
جورج قرداحي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، في بيان لها إن "كلاماً شخصياً صدر سابقاً عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً ونُشِر أمس الثلاثاء، مؤكدةً أن كلامه لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر الثلاثاء ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه وكما كانت قد أدانت مراراً وتكراراً الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، فهي لا زالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية.

وكان حديث جورج قرداحي مع برنامج «صوت الشعب» أثار جدلًا واسعًا، حول ميليشيا الحوثي.

وقال وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن هناك وسائل إعلام ومواقع إلكترونية تداولت مقطعًا من مقابلة أجراها مع قناة فضائية في وقت سابق، لافتًا إلى أنها ركزت على حديثه عن الحوثيين في اليمن.

وأوضح «قرداحي» في تصريحات له أن هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيرًا في حكومة لبنان الجديدة.

وأضاف: «لم أقصد بأي شكل الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات، وأكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء»، لافتًا إلى أن هناك جهات تقف وراء هذه الحملة، وتتهمه منذ تشكيل الحكومة بمحاولات قمع الإعلام.

وتابع: «ما قلته إن حرب اليمن أصبحت عبثية ويجب أن تتوقف، وهذا قلته عن قناعة ليس دفاعًا عن اليمن، لكن أيضًا محبة بالسعودية والإمارات وخوفًا على مصالحهما».

وأوضح أن هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، معتبرا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام.

وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعلامي جورج قرداحي حكومة نجيب ميقاتي اليمن الحوثيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

جورج قرداحى: لم أقصد الإساءة للسعودية أو الإمارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-10-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس اليوم

«أمطار خفيفة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

عقب استغاثة فتاة بالفيديو.. مصرع مسجل خطر فى تبادل نيران مع الشرطة بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»