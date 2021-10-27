«الخارجية اللبنانية»: كلام جورج قرداحي حول اليمن لا يعكس موقف الحكومة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، في بيان لها إن "كلاماً شخصياً صدر سابقاً عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً ونُشِر أمس الثلاثاء، مؤكدةً أن كلامه لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر الثلاثاء ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه وكما كانت قد أدانت مراراً وتكراراً الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، فهي لا زالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية.

وكان حديث جورج قرداحي مع برنامج «صوت الشعب» أثار جدلًا واسعًا، حول ميليشيا الحوثي.

وقال وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن هناك وسائل إعلام ومواقع إلكترونية تداولت مقطعًا من مقابلة أجراها مع قناة فضائية في وقت سابق، لافتًا إلى أنها ركزت على حديثه عن الحوثيين في اليمن.

وأوضح «قرداحي» في تصريحات له أن هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيرًا في حكومة لبنان الجديدة.

وأضاف: «لم أقصد بأي شكل الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات، وأكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء»، لافتًا إلى أن هناك جهات تقف وراء هذه الحملة، وتتهمه منذ تشكيل الحكومة بمحاولات قمع الإعلام.

وتابع: «ما قلته إن حرب اليمن أصبحت عبثية ويجب أن تتوقف، وهذا قلته عن قناعة ليس دفاعًا عن اليمن، لكن أيضًا محبة بالسعودية والإمارات وخوفًا على مصالحهما».

وأوضح أن هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، معتبرا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام.