توزيع درجات الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائى
حددت وزارة التربية والتعليم المواد الدراسية التي سيؤدي فيها طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات وتوزيعه درجاتها، كالتالي: -
-اللغة العربية
( الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة- المهام الأدائية ٣٥ درجة - المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
-اللغة الإنجليزية
(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة- المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
-التربية الدينية ( الإسلامية والمسيحية )
(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
-الرياضيات
(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر التاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
-العلوم
(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
-الدراسات الاجتماعية
(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
- المهارات المهنية
(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر التاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.
-القيم واحترام الآخر
تقويم تكويني:
يقيم المعلم سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها الكتاب المقرر باستخدام مقياس الأداء.
- مواد (التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التوكاتسو)
يعتبر الطالب ناجحًا عند حضوره ما لا يقل عن ٨٠% من عدد الحصص لكل منها، ومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسبًا في المقرر.