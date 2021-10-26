الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائى

طارق شوقي
طارق شوقي

حددت وزارة التربية والتعليم المواد الدراسية التي سيؤدي فيها طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات وتوزيعه درجاتها، كالتالي: -

-اللغة العربية

 ( الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة- المهام الأدائية ٣٥ درجة - المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-اللغة الإنجليزية 

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة- المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-التربية الدينية ( الإسلامية والمسيحية ) 

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-الرياضيات 

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر التاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-العلوم

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-الدراسات الاجتماعية 

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

- المهارات المهنية 

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر التاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-القيم واحترام الآخر 

تقويم تكويني: 

يقيم المعلم سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها الكتاب المقرر باستخدام مقياس الأداء. 

- مواد (التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التوكاتسو) 

يعتبر الطالب ناجحًا عند حضوره ما لا يقل عن ٨٠% من عدد الحصص لكل منها، ومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسبًا في المقرر.

التعليم الفنى كتاب موسيقية الاتصالات وزارة التربية اتصالات اللغة الإنجليزية الامتحانات المعلومات تكنولوجيا المعلومات المواد الدراسية الصف الرابع الابتدائي المسيحي الن توزيع درجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سلوك الطلاب الدراسات الاجتماعية

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وائل لطفي

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