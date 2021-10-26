توزيع درجات الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائى

حددت وزارة التربية والتعليم المواد الدراسية التي سيؤدي فيها طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات وتوزيعه درجاتها، كالتالي: -

-اللغة العربية

( الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة- المهام الأدائية ٣٥ درجة - المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-اللغة الإنجليزية

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة- المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-التربية الدينية ( الإسلامية والمسيحية )

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-الرياضيات

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر التاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-العلوم

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-الدراسات الاجتماعية

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر الثاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

- المهارات المهنية

(الشهر الأول ١٥ درجة - الشهر التاني ١٥ درجة - الشهر الثالث ١٥ درجة، المهام الأدائية ٣٥ درجة، المواظبة ٥ درجات) والدرجة النهائية ١٠٠ درجة.

-القيم واحترام الآخر

تقويم تكويني:

يقيم المعلم سلوك الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها الكتاب المقرر باستخدام مقياس الأداء.

- مواد (التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التوكاتسو)

يعتبر الطالب ناجحًا عند حضوره ما لا يقل عن ٨٠% من عدد الحصص لكل منها، ومن يقل حضوره عن ذلك يعتبر راسبًا في المقرر.