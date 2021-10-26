اليمن.. مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي جنوب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن جنود الجيش، مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب، وفقا لقناة العربية.

وأضاف أن المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مكثّف لمدفعية الجيش استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بما عليها من عتاد.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في جبهات جنوب مأرب.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات الغربية لمحافظة تعز.

فيما نقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وكذلك جبهتي حذران والصياحي، غرب مدينة تعز.

وأسفرت المعارك عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية، شملت مصرع 6 من عناصر الميليشيا بينهم قيادات، وإصابة 8 آخرين.

من ناحية أخرى، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء، إن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة جماعة الحوثي ووقف ما وصفه بتهريب الأسلحة الإيرانية التي اتهم الجماعة باستخدامها في استهداف دول الجوار وتهديد المصالح الدولية.

وأضاف الإرياني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن أحد أخطر إفرازات الحرب التي قال إن جماعة الحوثي فجرتها يتمثل في "انتشار السلاح بأنواعه خارج سيطرة الدولة".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام وبناء بلد آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.