الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد التموين: ارتفاع معدلات الضخ لأسطوانات البوتاجاز بنسبة 10%

اسطوانات البوتاجاز
اسطوانات البوتاجاز

أكد العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، استعداده لاستقبال الموسم الشتوي بزيادة حصص أسطوانات البوتاجاز على مستوى المحافظات بنسب تتراوح ما بين 7 - 10% حسب احتياجات كل مديرية.

وقال رئيس اتحاد التموين، لـ"الدستور"، إن ما يتم طرحه خلال الموسم الصيفي 780 - 800 ألف أسطوانة يوميًا وخلال الموسم الشتوي يرتفع معدلات الضخ إلى نحو مليون أسطوانة شهريًا لتوفير احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز.

أضاف رئيس الاتحاد أنه ذروة الموسم الشتوي من كل عام تبدأ منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بنسبة تصل لـ30% تقريبًا، نتيجة استخدامات وسائل التدفئة في مزارع الدواجن والدورات الإنتاجية وغيرها من الاستخدامات التي ترتفع خلال الموسم الشتوي.

أوضح أن إجمالي مستودعات البوتاجاز التابعة للقطاع الخاص تصل لـ3800 مستودع منتشرة على مستوى المحافظات بجانب وجود محطات ومستودعات تعبئة ومصانع تعبئة للغاز البوتاجاز في أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها على المستودعات الرئيسية والفرعية.

برودة الطقس اسطوانات البوتاجاز ديسمبر المقبل توفير احتياجات المواطنين اتحاد التموين التموين والتجارة الموسم الشتوي الانشطة التجارية المحلات التجارية

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