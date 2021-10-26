قافلة فنية لتفقد مدارس العاصمة الإدارية الجديدة

نظّمت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية قافلة فنية بمدارس العاصمة الإدارية الجديدة تحت إشراف أيمن موسى، مدير عام الإدارة، وتوجيهات هبة إسماعيل وكيل الإدارة.

وقال مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية إن تلك القافلة التعليمية تأتى فى إطار الخطة العامة للإدارة ومتابعتها للمدارس الكائنة فى العاصمة الإدارية، موضحًا أن القافلة تعليمية لمدارس العاصمة الإدارية تابعت العديد من المدارس، مؤكدًا أن القافلة ضمت توجيه اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

كما تواجدت مع القافلة مدير قسم الموهوبين ورئيس قسم التعلم النشط الذي أبدى التوجيه بعض الملاحظات الفنية بالعملية التعليمية والتي تم علاجها أثناء الزيارة.