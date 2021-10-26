الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قافلة فنية لتفقد مدارس العاصمة الإدارية الجديدة

قافلة فنية
قافلة فنية

نظّمت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية قافلة فنية بمدارس العاصمة الإدارية الجديدة تحت إشراف أيمن موسى، مدير عام الإدارة، وتوجيهات هبة إسماعيل وكيل الإدارة.

وقال مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية إن تلك القافلة التعليمية تأتى فى إطار الخطة العامة للإدارة ومتابعتها للمدارس الكائنة فى العاصمة الإدارية، موضحًا أن القافلة تعليمية لمدارس العاصمة الإدارية تابعت العديد من المدارس، مؤكدًا أن القافلة ضمت توجيه اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والرياضيات. 

كما تواجدت مع القافلة مدير قسم الموهوبين ورئيس قسم التعلم النشط الذي أبدى التوجيه بعض الملاحظات الفنية بالعملية التعليمية والتي تم علاجها أثناء الزيارة.

القاهرة الجديدة مستوى خلال وزير التربية والتعليم العاصمة الإدارية اللغة العربية التعليم الفنى العاصمة الإدارية الجديدة نظام التعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي طارق شوقى

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