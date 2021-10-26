زيادة الرحلات الجوية الداخلية بمطار أسوان الدولى

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية الداخلية بمطار أسوان الدولي خلال الآونة الأخيرة، بالتزامن مع بداية الفصل الشتوي والمتوقع أن تشهد فيه مطارات جنوب الصعيد كثافة كبيرة في معدلات التشغيل مختلفة الجنسيات.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن مطار أسوان يشهد يوميًا قرابة 20 تحركًا جويًا من وإلى مطار القاهرة عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، حيث يتم تقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، فضلاً عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

أشارت المصادر إلى أن مطار أسوان لم يستقبل أي رحلات سياحية دولية، حتى الآن، متوقعا وصول إخطارات من عدة شركات طيران وسياحية أجنبية وعربية لتسيير رحلات إلى أسوان مع نهاية 2021 في ظل التجهيزات الضخمة التي يتمتع بها المطار، فضلاً عن حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات في الربع الأول من العام الجاري.

أوضحت المصادر أن مطار أسوان شهد خلال اليومين الماضيين زيادة كبيرة في الرحلات الداخلية القادمة من مطار القاهرة الدولي نقل عبرها آلاف السائحين العرب والأجانب لمشاهدة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بالأقصر، وهو الحدث الذي لقى مشاهدة ومتابعة من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية، بحضور وزير السياحة والآثار.