الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الاتحاد الأوروبي: أسبوع القاهرة للمياه يدور حول الكرامة الإنسانية

كريستيان برجر
كريستيان برجر

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر: أن أسبوع القاهرة للمياه يدور حول موضوع مهم للكرامة الإنسانية، فالمياه عنصر مهم لقدرة المجتمعات على الصمود، وهي مهمة للصحة والزارعة والطاقة والأمان العالمي، وهي من المصادر الطبيعية القابلة للنفاد وتؤثر على الاقتصادات.

جاء ذلك خلال كلمة سفير الاتحاد الأوروبي بالندوة المنعقدة اليوم الثلاثاء بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشاريع المياه"، بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ضمن أسبوع القاهرة للمياه.

وأشار إلى أن الاتحاد خصص ثلاثة ملايين يورو لقطاع المياه وتغطية خدمات الصرف الصحي والاستفادة من موارد المياه الطبيعية، بالتعاون مع الجهات في مصر، وهي المشاريع التي توفر ما يتجاوز الخمسة ملايين فرصة عمل، وتعمل على تحسين جودة المياه، مشددا على أن هذا القطاع ذو أولوية كبرى للاتحاد الأوروبي من أجل الاستثمار في رأس المال البشري وإذكاء الوعي والشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وأكد أنه على الرغم من كل ما تم إنجازه، إلا أن هناك حاجة للمزيد، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوفا، حيث دشن مع الجانب المصري شراكتين بين القطاعين العام والخاص لتأمين المياه وهذا من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية ما بعد جائحة كوڤيد 19. 

وقال: "سنعمل على إدارة الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات المتعلقة بشح المياه والوقوف أمام التحديات التي يفرضها تغير المناخ، لا نهتم فقط بالبيئة بل بتحقيق النمو الأخضر، ومع الإقرار بالفجوة التمويلية أخذنا المبادرة الأولى لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل التحديات المشتركة إلى فرص وهذا يتضمن خططا استثمارية وإنمائية للتعافي الاقتصادي بين دول الجوار، ووضع الاتحاد مواثيق للتعاون بقيمة 7 مليارات يورو من خلال الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وأطلقت مبادرة فريق أوروبا للاستفادة من هذه الأموال".

سفير الاتحاد الأوروبي القاهرة كريستيان برجر الوكالة الفرنسية للتنمية بنك التنمية الألماني

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وائل لطفي

بيوت السويس

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