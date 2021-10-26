الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول حكمة تظهر في دورى المحترفين.. من هى شاهندة المغربى؟

شاهندة المغربي
شاهندة المغربي

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين المحكمة الدولية شاهندة المغربى كحكم رابع فى مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومبانى التى تقام اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى للدورى الممتاز، ضمن سياسة اللجنة للدفع بالتحكيم النسائى هذا الموسم.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن شاهندة المغربي:

- من محافظة الإسكندرية.

- تبلغ من العمر 30 عاما.

- دخلت شاهندة مجال كرة القدم منذ 14 عاما كلاعبة كرة قدم. 

- في عام 2014 قررت ترك اللعب والدخول في مجال التحكيم.

- بدأت العمل فى مجال التحكيم فى كرة القدم «ذكور» في موسم 2014-2015.

- تم الاعتراف بها رسميًا من قبل «الفيفا» كحكمة في دوري الناشئين في مصر في بداية موسم 2016-2017.

- حصلت شاهندة من الجماهير المصرية على لقب «شاهندة كولينا»، نسبة للحكم الإيطالى الشهير بييرلويجى كولينا.

- حصلت شاهندة المغربي على فرصة المشاركة فى الموسم الماضي في الدورى الممتاز كحكم رابع أيضا فى مباراة بيراميدز واف سى مصر فى الدور الثانى للدورى.

- لعبت مباريات في القسم الرابع والناشئين لفرق الرجال والسيدات.

- قالت في وقت سابق إن أكثر صعوبة تواجهها هو تقبل اللاعبين لفكرة التحكيم النسائي، يأخذون وقتا طويلا في تقبل ذلك.

وفاز المقاولون العرب على نظيره إيسترن كومبانى بهدف في المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى؛ لمسابقة الدوري الممتاز ليظفر ذئاب الجبل بأول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري.

كرة قدم محافظة الاسكندرية مواجهة لجنة الحكام المقاولون العرب التحكيم النسائي شاهندة المغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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